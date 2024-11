Auktionshaus Christie's Magritte-Gemälde für über 100 Millionen Dollar versteigert

Wenige Künstler haben es geschafft, ein Werk für eine dreistellige Millionensumme zu verkaufen. In New York stieg nun René Magritte in den Kreis auf. Zuvor gab es im Auktionshaus einen Zweikampf.