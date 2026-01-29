Er hat für Künstler wie Helmut Brade, Otto Möhwald, Uwe Pfeifer und Werner Tübke gearbeitet, alle waren stets des Lobes voll. Nun ist Gerhardt Günther im Alter von 83 Jahren gestorben.

Künstler ehren einen Künstler: von Helmut Brade gestaltetes Plakat (Ausschnitt) für eine Ausstellung zu Ehren von Gerhardt Günther, veranstaltet im Frühjahr 2005 in Halle – mit einem Porträt des Druckers

HALLE/MZ. - Wer in den vergangenen Jahrzehnten nach Halle kam und sich für Kunst begeisterte, wird den Namen dieses Mannes bald gehört haben: Gerhardt Günther. Und alle, die selbst mit Grafik zu tun hatten, erfuhren, wenn sie es nicht schon wussten: Bei dem musst du drucken lassen!