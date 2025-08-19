Mehr als 200 Romane wurden gesichtet, 20 landeten nun auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Die „beängstigende Gegenwart“ hat auch die Auswahl der Jury bestimmt.

Das sind die Nominierten für den Deutschen Buchpreis

Die Jury hat mehr als 200 Romane für den Deutschen Buchpreis gesichtet. (Symbolbild)

Frankfurt/Main - Zwölf Autorinnen und acht Autoren haben es mit ihren Romanen auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis geschafft. Unter den insgesamt 20 Titeln sind sechs Romandebüts, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels bekanntgab. Der Sieger oder die Siegerin wird am 13. Oktober verkündet - dem Tag vor Eröffnung der Frankfurter Buchmesse.

„Sprachgestaltung, Erzählverhalten und die beängstigende Gegenwart haben uns im fragilen Jahr 2025 unter anderem in der Jury-Debatte geleitet. Unsicherheit bestimmt unsere Zeit“, sagte Jurysprecherin Laura de Weck. „Aber eines ist sicher: Die diesjährige Longlist versammelt 20 herausragende Romane, die in aller Vielfalt unsere wackelige Wirklichkeit spiegeln.“

Hier ist die Longlist in alphabetischer Reihenfolge:

Kathrin Bach: Lebensversicherung

Marko Dinić: Buch der Gesichter

Nava Ebrahimi: Und Federn überall

Dorothee Elmiger: Die Holländerinnen

Kaleb Erdmann: Die Ausweichschule

Annett Gröschner: Schwebende Lasten

Dmitrij Kapitelman: Russische Spezialitäten

Jina Khayyer: Im Herzen der Katze

Jehona Kicaj: ë

Michael Köhlmeier: Die Verdorbenen

Jonas Lüscher: Verzauberte Vorbestimmung

Thomas Melle: Haus zur Sonne

Jacinta Nandi: Single Mom Supper Club

Gesa Olkusz: Die Sprache meines Bruders

Lena Schätte: Das Schwarz an den Händen meines Vaters

Lina Schwenk: Blinde Geister

Fiona Sironic: Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft

Peter Wawerzinek: Rom sehen und nicht sterben

Christine Wunnicke: Wachs

Feridun Zaimoglu: Sohn ohne Vater

Insgesamt hat die Jury mehr als 200 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2024 und Mitte September 2025 erschienen sind oder noch erscheinen. Am 16. September wird die Longlist dann auf sechs Titel für die sogenannte Shortlist verkürzt.

Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen im Literatursegment und ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Martina Hefter für ihren Roman „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“.