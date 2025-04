Berlin - Stardirigent Daniel Barenboim (82) fällt aus gesundheitlichen Gründen bei mehreren Konzerten im Mai aus. Er müsse die Leitung der Konzerte vom 8. bis zum 10. Mai in der Philharmonie Berlin sowie eines Auftritts am 18. Mai in Amsterdam im Rahmen des Mahler Festivals „mit großem Bedauern“ absagen, teilten die Berliner Philharmoniker mit.

Stattdessen übernehme der finnische Dirigent Sakari Oramo, der seit 2001 regelmäßig Gastdirigent bei den Berliner Philharmonikern sei.

Barenboim machte Parkinson-Erkrankung öffentlich

Im Februar hatte der Pianist seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht, eine nervenbedingte Bewegungsstörung, die vor allem ältere Menschen trifft. Seit einiger Zeit war Barenboim immer wieder krankheitsbedingt ausgefallen.

Er hatte 1992 als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden auch die Staatskapelle übernommen, die unter seiner Leitung internationale Reputation erlangte. Die musikalische Leitung der Staatsoper gab er gesundheitsbedingt Anfang 2023 ab. Sein Nachfolger ist Christian Thielemann.