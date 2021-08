Cartoonist Martin Perscheid mit 55 Jahren gestorben

Eine Karikatur von Martin Perscheid hängt in der Kasseler Caricatura.

Halle (Saale)/MZ - Der Cartoonist Martin Perscheid ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Das teilte der Lappan Verlag sowie die Carcatura Galerie Kassel am Donnerstag mit. Perscheid starb demnach bereits in der Nacht zum 31. Juli an den Folgen einer Krebserkrankung.

Seine Arbeiten wurden seit 1994 in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. Unter dem Titel „Perscheids Abgründe“ schuf er über 4.300 Cartoons und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem „Max & Moritz-Preis“ für die beste deutsche Comic-Serie.