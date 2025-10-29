Sie ist aktuell eine der angesagtesten Schauspielerinnen Hollywoods: Nun bringt „Wicked“-Star Cynthia Erivo ihre Memoiren heraus. Worum geht es?

Berlin - „Wicked“-Schauspielerin Cynthia Erivo veröffentlicht mit 38 Jahren ihre Memoiren. Das Buch mit dem Titel „Mehr als Genug“ soll am 17. Dezember auf Deutsch erscheinen, wie der Goldmann Verlag mitteilt.

Darin schildere sie in persönlichen Anekdoten, wie sie als queere schwarze Frau im Showbusiness ihren Platz gefunden habe. Das Buch sei auch ein „kraftvolles Manifest für Diversität und Selbstakzeptanz“.

Am New Yorker Broadway hatte die gebürtige Londonerin 2016 eine Tony-Trophäe für das Musical-Revival „The Color Purple“ als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Erivo wurde auch mit einem Grammy und Emmy gekürt.

Zudem wurde sie bereits dreimal für einen Oscar nominiert, zuletzt dieses Jahr als beste Hauptdarstellerin für den ersten Teil des Musicalfilms „Wicked“. Der zweite Teil mit Erivo und Popstar Ariana Grande startet im November in den deutschen Kinos.