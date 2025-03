Die Autos sind in den James-Bond-Filmen so wichtig wie der Martini. Neben dem berühmten Aston Martin DB5 kamen Helikopter oder U-Boote zum Einsatz. Ein neues Buch widmet sich den Fahrzeugen von 007.

London - Die Rückkehr von James Bond lässt immer noch auf sich warten. Nicht erst seit der Verkündung der Übernahme des beliebten Film-Franchise durch den Tech-Giganten Amazon spekulieren Medien und Fans, wer der nächste 007-Darsteller wird. Spannend ist auch die Frage, womit James Bond in Zukunft fahren wird. Ob Aston Martin DB5, Lotus Esprit oder BMW Z3 – die ikonischen Autos spielten in den Filmen schon immer eine wichtige Rolle.

Wo sind die Fahrzeuge von James Bond heute?

Ein umfangreiches neues Buch widmet sich jetzt nicht nur den legendären Bond-Wagen, sondern der gesamten Palette an Fahrzeugen aus den Filmen. „Spy Octane: The Vehicles Of James Bond - Volume 1“ erzählt die Geschichte der Luxuskarossen, Hubschrauber, U-Boote und auch des legendären Moonbuggys aus den Agentenabenteuern. Die Autoren Matthew Field und Ajay Chowdhury gehen dabei auch der Frage nach, was nach den Dreharbeiten mit ihnen geschah.

„Wir haben auch 007-Fahrzeuge wiederentdeckt, die lange als verloren galten“, sagt Bond-Experte Chowdhury. So sei es gelungen, die beiden speziell für „Man lebt nur zweimal“ (1967) gebauten Toyota 2000GT Cabriolets, die beiden Aston Martin DBS Vantage und die drei Mercury Cougar XR-7 Cabriolets aus „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969) aufzuspüren.

Unveröffentlichte Bilder und persönliche Geschichten

Zusammen mit seinem Co-Autor stieß er bei seinen Recherchen auf zahlreiche unveröffentlichte Fotos und Dokumente. „Einige dieser Bilder lagen mehr als ein halbes Jahrhundert auf Dachböden“, sagt Field. „Wir erhielten Zugang zu privaten und Firmenarchiven auf der ganzen Welt, darunter von Ford und Toyota, die uns eine Fülle noch nie gesehener Fotografien zur Verfügung stellten.“

Die Familie von Ken Wallis - dem Piloten und Erfinder des Autogyros „Little Nellie“ aus „Man lebt nur zweimal“ mit Sean Connery - öffnete ihr privates Archiv, um die Geschichte des berühmten Mini-Helikopters zu erzählen, mit dem James Bond mehrere Killer des Oberschurken Blofeld ausschaltet. Das Duo interviewte Regisseure, Schauspieler, Stuntfahrer, Spezialeffekte-Experten, Designer und private Fahrzeugbesitzer.

Matthew Field und Ajay Chowdhury beleuchten zudem Ian Flemings lebenslange Faszination für hochwertige Fahrzeuge. Der James-Bond-Schöpfer war ein leidenschaftlicher Autofahrer und übertrug diese Begeisterung auch auf seine berühmte Romanfigur.

Nachschlagewerk mit über 400 Seiten

„Spy Octane: The Vehicles of James Bond - Volume 1“ gibt auf 400 Seiten einen außergewöhnlich detaillierten Blick hinter die Kulissen. Das schwere, gebundene Werk beleuchtet die Hintergründe der spektakulären Fahrzeuge, die Sean Connery und George Lazenby in den ersten sieben Bond-Filmen fuhren - von „James Bond - 007 jagt Dr. No“ (1962) bis „Diamantenfieber“ (1971). Zwei weitere „Spy Octane“-Bände sind bereits in Arbeit.