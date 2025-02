Bei der Anti-AfD-Demo in Halle Ende Januar protestierten Tausende gegen die in Umfragen zweitstärkste Partei.

Halle/MZ. - Dass es so hat kommen müssen, wenn niemand etwas tut, das hat jeder geahnt. Und keinem fiel etwas ein, was irgendwer hätte tun können. Und so kommt es dann, wie es lange, lange vorher abzusehen war: 18 Uhr am Wahltag, irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft. Deutschland unter Schock.