Journalist bringt Buch über Biontech-Gründerpaar heraus

London - Ein medizinischer Durchbruch als Lesestoff: Die Geschichte des Biontech-Gründer-Ehepaars Ugur Sahin und Özlem Türeci können Interessierte bald lesen oder hören.

Das Sachbuch mit dem Originaltitel „Vaccine: How the Breakthrough of a Generation fought Covid-19“ soll am 14. September in Großbritannien als Hörbuch erscheinen, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Später soll das Werk auch im Print und als E-Book herauskommen.

Autor ist der britische „Financial Times“-Journalist Joe Miller, der das Paar insgesamt mehr als 150 Stunden lang interviewt haben soll. Auch etliche andere Biontech-Beschäftigte, Politiker und Wissenschaftler kommen zu Wort.

Miller selbst bezeichnete die Entwicklung des Impfstoffs als „eine der großartigsten wissenschaftlichen Erfolge unserer Zeit“. Der Erfolg des Paares „zu einem der dunkelsten Momente der Menschheit“ sei kein Zufall gewesen, sondern gehe auf jahrzehntelange Forschung zurück.