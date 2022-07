Hermann Kant zum 95. Geburtstag

Hermann Kant 2003 im Gespräch mit MZ-Redakteur Christian Eger, in seinem Haus in Prälank bei Neustrelitz (Mecklenburg)

Halle (Saale) - Der Wortakrobat, ein Meister der sprachlichen Drehungen, des Verschwurbelten. Witzig oft, aber immer arrogant und fintenreich: Ihr kriegt mich nicht. Der knochenharte Literaturfunktionär mit dem sentimentalen Herzen. Der Mann, der fast noch als Junge in den Krieg ziehen musste und beinahe als Kriegsverbrecher, der er nicht war, hingerichtet worden wäre. Und ein armer, einsamer Hund am Ende seiner Tage, dort, in dem windigen, schlecht zu heizenden Sommerhäuschen in Prälank bei Neustrelitz, der wunderschönen, aber gottverlassenen Einöde in Mecklenburg. Ein Exil bis an den Tod.