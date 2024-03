Darmstadt/München/Berlin - Zum Unesco-Welttag der Poesie am 21. März haben mehrere Literaturinstitutionen eine Empfehlungsliste von Neuerscheinungen deutschsprachiger und ins Deutsche übersetzter Gedichtbände herausgegeben. Erstmals sind darunter elf Gedichtbücher für Kinder zwischen drei und elf Jahren.

Auch passendes pädagogisches Material stellen die Institutionen bereit. Die Empfehlungsliste wird seit 2013 jährlich von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, der Stiftung Internationale Jugendbibliothek, der Stiftung Lyrik Kabinett, dem Haus für Poesie, dem Deutschen Bibliotheksverband sowie dem Deutschen Literaturfonds veröffentlicht.

Der Welttag der Poesie soll an den Stellenwert der Dichtung, an die Vielfalt des Kulturguts Sprache und an die Bedeutung mündlicher Traditionen erinnern. So beschreibt die Deutsche Unesco-Kommission den im Jahr 2000 initiierten Tag.

Die Kulturorganisation der Vereinten Nationen möchte Verlage ermutigen, poetische Werke besonders von jungen Dichtern zu unterstützen. Beispiele für Aktivitäten rund um den Tag am 21. März sind Lesungen, Ausstellungen oder auch Rezitationen lyrischer Werke im Radio oder Fernsehen. Der Welttag der Poesie soll auch dazu beitragen, den kulturellen Austausch zu stärken.