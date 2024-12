Berlin/Paris - Asterix-Fans sollten sich schon einmal den 23. Oktober 2025 im Kalender anstreichen. Dann erscheint das 41. Comic-Abenteuer des tapferen Galliers, wie der deutsche Lizenzverlag Egmont Ehapa mitteilte. „Viele Gags, neue Bekanntschaften, kulinarische Entdeckungen und eine große Portion Zaubertrank - auf unsere Helden wartet ein atemberaubender Trip. Das Reiseziel? Noch geheim!“

Auch der Titel wurde zunächst nicht verraten. Auf alle Fälle seien die zwei Helden Asterix auf Obelix wieder mal in der Welt unterwegs. Zum zweiten Mal liefert der französische Texter Fabcaro (Fabrice Caro) das Szenario, sein Landsmann Didier Conrad übernimmt wie gewohnt die Zeichnungen. Fabcaro - eigentlich Fabrice Caro - ist in Frankreich sehr erfolgreich. Sein Comic „Zaï zaï zaï zaï“ verkaufte sich mehr als 180.000 Mal. Er ersetzt erneut als Autor Jean-Yves Ferri, der vorläufig eine Pause macht.

Albert Uderzo (1927-2020) hatte die Figuren Asterix und Obelix 1959 gemeinsam mit dem Autor René Goscinny (1926-1977) geschaffen. Nach dessen überraschendem Tod in den 1970ern hatte Uderzo noch Jahrzehnte allein weitergemacht. 2020 starb auch er, hatte sich aber schon Jahre zuvor als Asterix-Verantwortlicher zurückgezogen. 2011 hatten Ferri und Conrad ihn dann in der Rolle abgelöst. Fünf Bände schufen sie gemeinsam.

Im kommenden Jahr gibt es in der Asterix-Welt noch ein zweites freudiges Ereignis zu feiern. Das Hündchen Idefix hat 60. Geburtstag. Er war erstmals im Abenteuer „Tour de France“ zu sehen, dass in Frankreich 1965 als Album erschien. Der Verlag dazu: „Wer hätte gedacht, dass aus dem "kleinen Hund unbestimmter Rasse", der einst vor einer Metzgerei in Lutetia auftauchte, einmal so ein großer Star werden würde?“ Seit 2021 hat der treue Begleiter von Asterix und Obelix sogar seine eigene Serie: „Idefix und die Unbeugsamen“.