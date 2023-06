Los Angeles/DUR – Die US-Autorin Carol Higgins Clark ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Das berichtet die „Washington Post“ unter Berufung auf ihre Familie. Clark starb demnach bereits am 12. Juni 2023 in einem Krankenhaus in Los Angeles.

Laut ihrer Familie starb Clark an den Folgen einer Blinddarm-Krebserkrankung. Carol Higgins Clark wurde am 28. Juli 1956 in New York geboren. Ihre Mutter Mary Higgins Clark war ebenfalls eine erfolgreiche Krimi-Autorin.

Nachdem sie sich zuerst für die Schauspielerei interessierte, begann Carol Higgins Clark wie ihre Mutter damit, Bücher zu schreiben. Sie startete eine erfolgreiche Krimi-Reihe um die Ermittlerin Regan Reilly, die teils autobiografisch und von einem humorvoll-lockeren Stil geprägt war. Bis 2010 erschienen 18 Romane der Reihe. Einige ihrer Bücher wurden zudem verfilmt.