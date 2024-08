Als Tochter des Rockmusikers Frank Zappa wuchs Moon Zappa in dessen Schatten im Hippie-Kalifornien auf. Inzwischen ist sie Schauspielerin und Musikerin - und hat jetzt ihre Memoiren veröffentlicht.

Die Tochter des US-Rockmusikers Frank Zappa (1940-1993) stand in seinem Schatten. (Archivbild)

New York - Die Tochter des US-Rockmusikers Frank Zappa (1940-1993), Moon Unit Zappa, hat ihre Memoiren veröffentlicht. In dem Buch „Earth to Moon“ erzähle Zappa „die ebenso schockierende wie berührende Geschichte der Selbstbefreiung aus dem langen Schatten ihres Vaters“, hieß es vom Heyne Verlag, wo die deutsche Version des Werkes erschienen ist.

Zappa wurde 1967 als älteste Tochter des Musikers und seiner Frau Gail geboren und wuchs gemeinsam mit drei Geschwistern in Kalifornien auf. Schon als Teenager war Moon Zappa in „Valley Girl“, dem größten Hit ihres Vaters, zu hören und wurde darüber selbst zum Star. Inzwischen arbeitet sie als Schauspielerin und Musikerin und veröffentlichte 2001 den Roman „America the Beautiful“. Von 2002 bis 2014 war Zappa mit dem Musiker Paul Doucette verheiratet, die beiden haben eine Tochter.

Das Familienleben in ihrer Kindheit und die Beziehung zu ihren Eltern sei nie einfach gewesen, schreibt Zappa in „Earth to Moon“. Unter anderem dank ihres Humors und mit viel Therapie habe sie es inzwischen aber geschafft, ein zufriedenes und eigenständiges Leben zu leben. Das Buch sei eine „Geschichte des Überlebens“, aber trotzdem „unterhaltsam“ und Zappa eine „großartige Schreiberin“, urteilte der britische „Guardian“.