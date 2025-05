Halle/MZ - Noch nie gab es in Deutschland ein so umfassendes Forschungsprojekt zum Thema Lichtschutz in Denkmälern, wie es derzeit in einem Projekt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt stattfindet. Geleitet von der Universität Bamberg, werden an rund 30 Standorten in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Sachsen-Anhalt Messungen zu dem Thema durchgeführt. Hintergrund dafür ist, dass durch Licht und Wärme verursachte Schäden an der Ausstattung von Denkmalen besser verhindert werden sollen. In Sachsen-Anhalt beteiligt sich auch die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz mit fünf Schlössern an dem Projekt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.