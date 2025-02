„Was ist Aufklärung?“ fragt das Deutsche Historische Museum in Berlin und führt in einer großen Ausstellung durch das 18. Jahrhundert. Sachsen-Anhalt ist stets mit im Blick.

BERLIN/MZ. - Mittendrin dieses hellgrüne Kinderkleid, an dessen Rückseite zwei breite lange Bänder befestigt sind: das sogenannte Gängelband, mit dem vor mehr als 200 Jahren die wohlhabenden Milieus an ihrem Nachwuchs zerrten. So selbstverständlich war das gezügelte Leben, dass sogar an Puppenkleider Gängelbänder genäht wurden. Auch ein „Fallhut“ gehörte zur Ausstattung der hier buchstäblich gut Betuchten und Behüteten. Eine Kappe aus gepolsterter Seide, die Prellungen dämpfen sollte.