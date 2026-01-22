Mithilfe einer App ist es möglich, in Chemnitz auf den Spuren des Schriftstellers Stefan Heym zu wandeln.

Chemnitz/DPA - Mit einer neuen App können Interessierte in Chemnitz fortan auf den Spuren des Schriftstellers Stefan Heym (1913–2001) wandeln. Die neue „HeymTour“ umfasst 13 Stationen. Dazu gehört das Haus auf dem Kaßberg, wo er mit seiner Familie wohnte, über das Gymnasium, das er als Jugendlicher besuchte und kurz vor dem Abitur verlassen musste, bis hin zum jüdischen Friedhof, wo einige seiner Vorfahren begraben sind. Den Friedhof hatte Heym den Angaben zufolge 2001 wenige Monate vor seinem Tod ein letztes Mal besucht. Er selbst ist in Berlin begraben.