Beim versuchten Verkauf eines Fahrrades gibt ein Mann zu, mit Diebesgut zu handeln. Kurze Zeit später fassen ihn Polizisten am Hauptbahnhof Magdeburg.

Dank einer Zeugin konnte in Magdeburg ein Fahrraddieb gefasst werden.

Magdeburg. - Dank einer Zeugin hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen Fahrraddieb am Hauptbahnhof in Magdeburg fassen können, wie die Behörde mitteilte.

Laut den Angaben hatte die Zeugin der Bundespolizei telefonisch berichtet, dass sie ein hochwertiges Fahrrad zum Kauf angeboten bekam. Dabei habe ihr der Verkäufer mitgeteilt, dass er das Rad zuvor auf einem nahegelegenen Betriebshof gestohlen habe, so die Zeugin.

Die Frau lehnte das Angebot ab, woraufhin sich der Verkäufer in Richtung Hauptbahnhof begab. Dort habe er von einer Streife gestellt werden können, so die Polizei weiter.

Fahrrad gestohlen: Vermeintlicher Dieb fliegt auf

Konfrontiert mit dem Sachverhalt, gab der Beschuldigte an, das Fahrrad von einem Freund gekauft zu haben. Allerdings, so die Polizei weiter, tauchte das Rad im Fahndungssystem auf.

Sein Eigentümer, der in einem Betrieb nahe des Bahnhofs arbeitet, hatte es erst einen Tag zuvor als gestohlen gemeldet.

Der Fahrraddieb muss nun mit einer Anzeige rechnen. Das Fahrrad konnte seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.