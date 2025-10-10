Der Walzerkönig Johann Strauss wurde vor 200 Jahren geboren. Einer seiner größten Fans ist André Rieu. Der Niederländer ehrt Strauss und den Dreivierteltakt.

Amsterdam - Der niederländische Dirigent André Rieu wünscht der Welt mehr Walzer. „Gerade in diesen unruhigen Zeiten brauchen wir Musik wie die von Johann Strauss“, sagte der 75-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Der berühmte Wiener Komponist Johann Strauss wurde vor 200 Jahren, am 25. Oktober 1825, geboren und starb 1899. „Musik ist das allerbeste Mittel, um Menschen zu verbinden und glücklich zu machen“, betonte der Niederländer.

Der Walzer habe eine besondere Wirkung, sagte der heutige Walzerkönig, der sein Orchester auch nach Johann Strauss benannte. „Es ist auch der Dreivierteltakt, der kann ein Tor zu einer anderen Welt sein.“ Eine Ärztin habe ihm einmal gesagt: „Nach so einem Konzertabend müssen die Leute drei Wochen lang nicht zum Kardiologen.“

Keine Angst vor Kitsch

Walzermusik könne Menschen zum Swingen bringen, sagte der Dirigent. „Es ist die Kunst der Leichtigkeit.“ Angst vor Kitsch habe er nicht, so der Musiker, nur platt dürfe es nicht sein. „Wenn es gelingt, und ein Orchester von 80 Menschen so spielt als wäre es ein Instrument, dann springt ein Funke über zum Publikum und dann sieht man die Menschen schunkeln – wie wir hier in Limburg sagen – und jeder hat ein Lächeln auf dem Gesicht.“

Rieu bereist mit seinem Orchester die Welt. Im Februar 2026 startet seine neue Deutschlandtournee. Anlässlich des 200. Geburtstages erscheint im November sein neues Album mit der Musik von Johann Strauss.