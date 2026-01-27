2025 mussten die Menschen in Deutschland beim Autokauf im Schnitt tief in die Taschen greifen. Die Preise blieben auf hohem Niveau. Vor allem eine Antriebsart lag deutlich über dem Durchschnitt.

Berlin/Ostfildern - Ob neu oder gebraucht: Im Durchschnitt sind die Preise beim Autokauf in Deutschland 2025 auf einem hohen Niveau geblieben. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag des Marktbeobachters Deutsche Automobil Treuhand (DAT) aus Ostfildern bei Stuttgart hervor.

Für die nach eigenen Angaben repräsentative Umfrage wurden laut DAT von einem Marktforschungsinstitut von Juli bis Oktober des vergangenen Jahres insgesamt 2.598 private Autokäufer zum Pkw-Kauf befragt.

Neuwagen

Demnach haben private Autokäuferinnen und Autokäufer im vergangenen Jahr im Schnitt 44.560 Euro für einen Neuwagen bezahlt. Das entspricht einem Anstieg von rund 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2024 hatte der Durchschnittspreis laut der damaligen Umfrage noch bei 43.530 Euro gelegen.

Dass der Durchschnittspreis nur leicht gestiegen sei, liege vor allem daran, dass bei Benzinern etwas günstigere Modelle erworben wurden, teilte die DAT mit. Für Benziner zahlten die Menschen im Schnitt 33.150 Euro. Mehr als den Durchschnittspreis legten sie hingegen bei Plug-in-Hybriden (64.570 Euro), Diesel-Autos (50.030 Euro) und reinen E-Autos (47.160 Euro) hin.

Gebrauchtwagen

Der Durchschnittspreis für einen Gebrauchtwagen ging 2025 leicht um rund 1,6 Prozent auf 18.310 Euro zurück. Allerdings blieb der Wert auf einem hohen Niveau. Seit 2022 (18.800 Euro) liegen die Gebrauchtwagenpreise laut den DAT-Umfragen in Deutschland über 18.000 Euro. Zum Vergleich: 2021 lag der Durchschnittspreis noch bei 15.740 Euro und 2016 bei 11.430 Euro.