Zum Spiel in Berlin wurde Basketball-Nationalspieler Franz Wagner gerade noch fit - seit der Rückkehr in die USA hat er aber keine Minute mehr gespielt. Ohne den Weltmeister verliert sein Team erneut.

Cleveland - Ohne ihren weiter am Sprunggelenk verletzten Leistungsträger Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA die dritte Niederlage in Serie kassiert. Gegen die Cleveland Cavaliers gab es auswärts ein 98:114. Beim Heimteam war Donovan Mitchell mit 45 Punkten der beste Mann des Abends. Für Orlando kam Paolo Banchero auf seine Saisonbestleistung von 37 Zählern und 10 Rebounds, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Moritz Wagner verbuchte fünf Punkte, Tristan da Silva ebenfalls.

Wagner war erst vor elf Tagen gerade rechtzeitig zum Spiel der Magic in Berlin zurück auf den Platz gekommen, nachdem er zuvor 16 Partien verpasst hatte. Auch in London stand er noch mal fast 26 Minuten auf dem Platz. Seit der Rückkehr in die USA aber konnte der Welt- und Europameister nicht mehr auflaufen für sein Team, das seit dem Sieg gegen die Grizzlies vor deutschem Publikum alle Partien verloren hat.

In Chicago war Maxi Kleber beim Sieg der Los Angeles Lakers erneut nur Zuschauer von der Bank. Beim 129:118 überragte Luka Doncic mit 46 Punkten und 12 Vorlagen, dazu kamen 7 Rebounds. LeBron James kam auf 24 Punkte.