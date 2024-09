Die Lufthansa setzt weiter Flüge in den Nahen Osten aus. Grund ist die angespannte Sicherheitslage.

Frankfurt/Main - Angesichts der angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten verlängert die Lufthansa ihren Flugstopp nach Israel und Iran. Bis einschließlich 14. Oktober würden Flüge nach Tel Aviv und in die iranische Hauptstadt Teheran gestrichen, teilte die Airline in Frankfurt mit. Der israelische und der iranische Luftraum sollen bis dahin umflogen werden. Die Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut bleiben zudem wie geplant ausgesetzt bis einschließlich 26. Oktober.

Man beobachte die Situation weiter genau und werde die Lage in den kommenden Tagen weiter bewerten, erklärte das Unternehmen. Betroffene Fluggäste können kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder den Ticketpreis zurückerhalten.

Bereits nach der jüngsten Explosionswelle bei tragbaren Funkempfängern im Libanon hatte die Lufthansa bekanntgegeben, dass sie ihre Flüge von und nach Israel sowie Teheran aussetzt. Zur Lufthansa-Gruppe gehören neben der Kern-Airline noch Swiss, Austrian, Brussels Airlines und Eurowings.