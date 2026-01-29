Dank hoher Nachfrage nach Computerchips kann Südkoreas größtes Unternehmen seinen Betriebsgewinn verdreifachen. Die Zahlen von Samsung übertreffen sogar die Erwartungen des Marktes.

Seoul - Samsung Electronics hat im vierten Quartal des letzten Jahres einen historischen Rekordgewinn eingefahren. Südkoreas größtes Unternehmen weist in seinen aktuellen Geschäftszahlen einen Betriebsgewinn in Höhe von 20,1 Billionen Won (umgerechnet rund 11,8 Milliarden Euro) für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2025 aus - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Verdreifachung. Zugleich ist es der größte Quartalsgewinn, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je erzielen konnte.

Die Zahlen übertrafen auch die bereits hohen Erwartungen des Marktes. So war eine unter Ökonomen durchgeführte Umfrage von Südkoreas amtlicher Nachrichtenagentur Yonhap von einem leicht niedrigeren Betriebsgewinn ausgegangen.

Die für den Halbleiter-Produzenten positive Entwicklung fußt vor allem auf dem anhaltenden Boom künstlicher Intelligenz, welcher die Nachfrage und auch die Preise für leistungsstarke Computerchips rasant in die Höhe getrieben hat. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten für Computerchips.