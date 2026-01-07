Der Discounter Action wächst weiter rasant. Millionen Kunden strömen wöchentlich in die Filialen, sorgten zuletzt für einen Umsatzrekord und machen Action mittlerweile zum größten Konkurrenten von Mitbewerbern wie Aldi und Lidl.

Der niederländische Discounter Action erfreut sich auch in Deutschland großer Beliebtheit. Zuletzt verzeichnete das Unternehmen ein neues Umsatzplus.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Der Non-Food-Discounter Action blickt auf starke Monate zurück und ist weiterhin sehr beliebt bei den Verbrauchern. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider, denn der Umsatz des Discounters wächst weiter stark. Für die deutsche Konkurrenz von Aldi, Lidl und Co. dürfte das schwer zu verdauen sein.

Wie das Nachrichtenportal DerWesten berichtet, kletterte der Nettoumsatz von Action innerhalb der ersten neun Monate des Jahres 2025 auf 11,2 Milliarden Euro. Das entspreche einem Plus von 17,4 Prozent zum Vorjahr. Auch flächenbereinigt lege der Discounter weiter zu. Das Wachstum habe hier bei 6,3 Prozent gelegen.

Lesen Sie auch: Non-Food-Discounter Action im Check: Was hinter dem Hype steckt

Discounter mit hoher Beliebtheit: Millionen Kunden strömen zu Action

Dafür seien im Besonderen die Kunden verantwortlich. Vor allem in Italien und Spanien zog Action viele neue Käufer an. Dort hätten sich die Filialen überdurchschnittlich gut entwickelt. In Frankreich bremste eine schwächere Konsumstimmung hingegen das Wachstum etwas aus.

Auch interessant: Hype-Artikel bei Action! Wegen dieser Produkte rennen die Kunden zum Discounter

Laut CEO Hajir Hajji würden Kunden Action weiterhin für "qualitativ hochwertige Produkte zum niedrigsten Preis" schätzen. Dies würde sich in den Besucherzahlen widerspiegeln. Pro Woche kamen 2025 demnach durchschnittlich 20,6 Millionen Menschen in die Läden. Im Vorjahr waren es mit 20,2 Millionen noch 400.000 weniger Kunden.

Action in ganz Europa mit Preisen ausgezeichnet

Für seine Arbeit gewann das Unternehmen in den Niederlanden den Golden Scaler 2025 Award und erhielt dort die Titel "Einzelhandelskette des Jahres" und "Einzelhändler des Jahres". Auch in Deutschland, Österreich und Italien folgten zahlreiche Preise.

Lesen Sie auch: Billig-Discounter auf dem Vormarsch: So viele Action-Filialen gibt es in Sachsen-Anhalt

Des Weiteren expandiert der Discounter in ganz Europa. Im September eröffnete Action die erste Filiale in Rumänien und betrat damit seinen 14. Markt. Kurz darauf folgten vier weitere Standorte.

Insgesamt wurden 2025 in den ersten neun Monaten 221 neue Filialen eröffnet. Im Jahr 2026 sollen zahlreiche weitere Filialen hinzukommen.

Auch in Sachen Digitalisierung schreitet Action voran. Im dritten Quartal 2025 überschritt die App des Discounters die Marke von zehn Millionen Downloads.

Laut CEO Hajji zeigt sich auch intern ein positives Bild. Bei einer großen Mitarbeiterumfrage lag die Beteiligung bei 90 Prozent. "Die Mitarbeiter von Action sind das Herzstück unseres Unternehmens", so Hajji. Das Feedback der Mitarbeiter trage maßgeblich zur Weiterentwicklung des Unternehmens bei.