Tschüs und bis bald

Eine Zeit von 16 Jahren als Bundeskanzlerin gehen nicht spurlos an einem vorbei. In den vergangenen Monaten wirkte Angela Merkel oft müde und geschafft. Kein Wunder, bei dem Pensum, das die Frau zu bewältigen hat. Und so ist es nun gut, dass am Sonntag darüber entschieden wird, wer ihre Position künftig einnehmen soll.