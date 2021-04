Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen wird für die CDU in Südthüringen bei der Bundestagswahl antreten.

Suhl - Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen soll für die CDU in Südthüringen bei der Bundestagswahl antreten. Maaßen wurde am Freitagabend auf einer Vertreterversammlung in Suhl von vier CDU-Kreisverbänden mit großer Mehrheit nominiert. Er erhielt 37 von insgesamt 43 Stimmen und setzte sich damit klar gegen einen Mibewerber durch. (dpa)