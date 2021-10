Antisemitismus-Vorwürfe Leipziger Hotel schließt Untersuchung im Fall Ofarim ab

Der Mitarbeiter eines Hotels in Leipzig soll den Sänger Gil Ofarim antisemitisch beleidigt haben. Ein Hotelgutachten sieht dafür keine Anhaltspunkte - an anderer Stelle dauern die Ermittlungen jedoch an.