Ferrero-Rückruf: Ursache für Salmonellen-Ausbruch gefunden - Kritik wird lauter

Arlon/Berlin/DUR/mad - Ein Rückruf für Produkte des italienischen Süßwarenherstellers Ferrero macht seit Anfang April Schlagzeilen. Bakterien seien möglicherweise in die Schokolade gelangt. Zunächst hieß es jedoch, das nur wenige Produkte aus einem belgischen Werk ein Problem mit Salmonellen haben könnten und deshalb einige Schokoartikel für Kinder zurückgerufen werden.

Wie nun bekannt wurde, habe das Unternehmen aber bereits seit Dezember 2021 von dem Problem gewusst. Der Rückruf der gefährdeten Artikel erfolgte aber erst Monate später. Ein riskantes und skandalöses Verhalten, finden viele Kunden - und auch die Verbraucherzentrale ruft inzwischen dazu auf, auf alle Kinder-Produkte von Ferrero zu verzichten.

Salmonellen-Gefahr: Ferrero verspielt Vertrauen der Kunden

Ferrero habe sich inzwischen zwar dafür entschuldigt, Informationen nicht zeitnah weitergegeben zu haben, den Betroffenen nütze das aber wenig. Bisher sind Hunderte Salmonellen-Fälle in ganz Europa mit im belgischen Arlon produzierten Süßigkeiten in Verbindung gebracht worden, darunter die beliebten Überraschungseier und Kinder Schoko-Bons.

Kunden haben ihr Vertrauen in das Unternehmen und seine Produkte verloren. Der finanzielle Verlust ist derzeit noch nicht absehbar. Das Werk in Arlon wurde geschlossen die Produktionslizenz entzogen. Die Salmonellen seien in einem Sieb am Auslass von zwei Rohstofftanks festgestellt worden.

Das Werk in Arlon darf laut Aufsichtsbehörde (AFSCA) erst wieder produzieren, wenn „alle Lebensmittelsicherheitsvorschriften und -anforderungen“ nachweislich erfüllt werden.

Ferrero-Rückrufliste: Diese Produkte für Kinder sind betroffen

EAN VB: 4008400240329 Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.04. – 21.06.2022 Kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Rosa Ei

EAN VB: 4008400480329 Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.04. – 21.06.2022 Kinder Schoko-Bons 125g, 200g, 300g, 200g + 25g gratis, 300g + 50g gratis, 350g, 500g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022

EAN VB: 5413548280189 5413548283128 4008400621722 4008400280127 4008400621920 8000500269633 5413548015552 Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022 Kinder Schoko-Bons White 200g

EAN VB: 8000500289877 Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.05. – 29.09.2022 Kinder Überraschung Maxi Classic Ei 100g

EAN VB: 4008400231327 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Überraschung Maxi Rosa Ei 100g

EAN VB: 4008400230825 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Mini Eggs Haselnuss 100g

EAN VB: 8000500196809 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Mini Eggs Cacao 100g

EAN VB: 8000500361207 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Mini Eggs kinder Schokolade 100g

EAN VB: 8000500234303 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Mix Bunte Mischung 132g

EAN VB: 4008400313221 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Mix Körbchen 86g

EAN VB: 8000500350911 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Mix Tüte 193g

EAN VB: 8000500371466 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Happy Moments 162g

EAN VB: 8000500284391 Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022 Kinder Happy Moments mini mix – Grüße Edition 162g

EAN VB: 8000500284391 Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022 Kinder Überraschung Maxi Ei Schlümpfe 100g

EAN VB: 8000500269008 Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.08. - 18.09.2022 Kinder Mini Eggs Mix 250g

EAN VB: 8000500295168 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Maxi Mix Plüsch 133g

EAN VB: 4008400271323 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Überraschung 4er Pack (4x20g)

Der aktuelle Fall bei Ferrero zeige, dass Eigenverantwortung und Eigenkontrollen bei Herstellern nicht ausreichen. Behörden bräuchten mehr Möglichkeiten der Überwachung. Stille Rückrufe ohne öffentliche Warnungen könnten schwere Gesundheitsschäden verursachen. Unternehmen wie Ferrero sollten gesetzlich dazu verpflichtet werden, ihre Kunden sofort zu warnen.