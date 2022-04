Der Lebensmittelhersteller Ferrero ruft wegen der Gefahr von Salmonellen in verschiedenen Ländern Europas weitere Produkte zurück. Das geschehe freiwillig und vorsorglich.

Ferrero in Deutschland ruft einige Chargen verschiedener Kinder-Produkte zurück - darunter Schoko-Bons.

Arlon/Berlin/DUR/mad - Nach mehreren Salmonellenfällen, die im Zusammenhang mit Produkten von Ferrero stehen könnten, hat der Lebensmittelhersteller weitere Kinderprodukte zurückgerufen, nachdem am Dienstag bereits Ü-Eier zurückgerufen wurden. Ferrero arbeite eng mit der zuständigen Lebensmittelbehörde in Deutschland zusammen, um einen möglichen Zusammenhang mit gemeldeten Salmonellenfällen aufzudecken.

Salmonellen-Gefahr: Ferrero ruft weitere Produkte zurück

"Obwohl keines unserer auf den Markt gebrachten Kinderprodukte positiv auf Salmonellen getestet wurde und wir keine Verbraucherbeschwerden erhalten haben, nehmen wir die Angelegenheit sehr ernst, denn der Schutz der Verbraucher hat für uns oberste Priorität", heißt es in einer Ferrero-Mitteilung vom Mittwoch. Dabei handele es sich um Chargen ausgewählter Produkte, die in Belgien hergestellt wurden.

Ferrero ruft diese Produkte für Kinder zurück

Kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Classic Ei

EAN VB: 4008400240329

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.04. – 21.06.2022

EAN VB: 4008400240329 Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.04. – 21.06.2022 Kinder Überraschung 3er Pack (3x 20g) Rosa Ei

EAN VB: 4008400480329

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.04. – 21.06.2022

EAN VB: 4008400480329 Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.04. – 21.06.2022 Kinder Schoko-Bons 125g, 200g, 300g, 200g + 25g gratis, 300g + 50g gratis, 350g, 500g

EAN VB:

5413548280189

5413548283128

4008400621722

4008400280127

4008400621920

8000500269633

5413548015552

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022

EAN VB: 5413548280189 5413548283128 4008400621722 4008400280127 4008400621920 8000500269633 5413548015552 Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022 Kinder Schoko-Bons White 200g

EAN VB: 8000500289877

Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.05. – 29.09.2022

EAN VB: 8000500289877 Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.05. – 29.09.2022 Kinder Überraschung Maxi Classic Ei 100g

EAN VB: 4008400231327

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

EAN VB: 4008400231327 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Überraschung Maxi Rosa Ei 100g

EAN VB: 4008400230825

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

EAN VB: 4008400230825 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Mini Eggs Haselnuss 100g

EAN VB: 8000500196809

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

EAN VB: 8000500196809 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Mini Eggs Cacao 100g

EAN VB: 8000500361207

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

EAN VB: 8000500361207 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Mini Eggs kinder Schokolade 100g

EAN VB: 8000500234303

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

EAN VB: 8000500234303 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Mix Bunte Mischung 132g

EAN VB: 4008400313221

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

EAN VB: 4008400313221 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Mix Körbchen 86g

EAN VB: 8000500350911

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

EAN VB: 8000500350911 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Mix Tüte 193g

EAN VB: 8000500371466

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

EAN VB: 8000500371466 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Happy Moments 162g

EAN VB: 8000500284391

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022

EAN VB: 8000500284391 Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022 Kinder Happy Moments mini mix – Grüße Edition 162g

EAN VB: 8000500284391

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022

EAN VB: 8000500284391 Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.05. – 28.08.2022 Kinder Überraschung Maxi Ei Schlümpfe 100g

EAN VB: 8000500269008

Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.08. - 18.09.2022

EAN VB: 8000500269008 Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.08. - 18.09.2022 Kinder Mini Eggs Mix 250g

EAN VB: 8000500295168

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

EAN VB: 8000500295168 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Maxi Mix Plüsch 133g

EAN VB: 4008400271323

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

EAN VB: 4008400271323 Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022 Kinder Überraschung 4er Pack (4x20g)

EAN VB: 4008400240527

Mindesthaltbarkeitsdatum: 21.08.2022

Der Rückruf erfolge freiwillig und vorsorglich und betreffe ausgewählte Chargen von Kinderprodukten in Deutschland. Sämtliche dieser genannten Produkte seien in Belgien hergestellt worden. Alle anderen Ferrero-Produkte, einschließlich anderer Kinderprodukte seien nicht betroffen, so die Ferrero-Mitteilung.