Wittenberg will Luthers 95 Thesen mit Bürgern vertonen

Wittenberg - Die Stadt Wittenberg will Martin Luthers 95 Thesen gegen den Missbrauch des Ablasshandels erneut Gehör verschaffen. Für die „Wittenberger Klangthesen“ sollen Bürger der Stadt jeweils eine These des Reformators für eine Tonaufnahme einsprechen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Gegebenenfalls komme eine knappe Erläuterung dazu. Am Reformationstag (31. Oktober) sollten die „Wittenberger Klangthesen“ über Lautsprecher auf dem Gelände des Bunkerberges und des Universitätsparks zu hören sein. Das stehe symbolisch für die Verbreitung der 95 Thesen auf der Welt. Martin Luther (1483-1546) veröffentlichte 1517 in Wittenberg seine Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche, sich von Sünden freizukaufen.