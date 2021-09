Vermisster Junge war zweieinhalb Jahre im Schrank versteckt: Urteil im Missbrauchsprozess erwartet

Ein Angeklagter sitzt zu Beginn seines Prozesses mit einem Aktenmappe vor dem Gesicht im Landgericht im Gerichtssaal. Im Dezember 2019 hatte die Polizei in einem Schrank des Mannes aus Recklinghausen zufällig einen zweieinhalb Jahre lang vermissten Jungen entdeckt. Laut Staatsanwaltschaft war der anfangs 13-Jährige über 400 Mal sexuell missbraucht worden. Am 02.09.2021 wollen die Richter am Bochumer Landgericht das Urteil sprechen.

Foto: Marcel Kusch/dpa