Stadtkämmerer Olaf Meining wird Bürgermeister in Salzwedel

Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel in die Wahlurne.

Salzwedel - In einer äußerst knappen Stichwahl hat in Salzwedel der bisherige Stadtkämmerer Olaf Meining die Bürgermeisterwahl für sich entschieden. Der von der SPD unterstützte parteilose Kandidat erhielt am Sonntag 50,29 Prozent der Stimmen, wie aus dem im Internet veröffentlichten Wahlergebnis hervorging. Sein Gegenkandidat Hendrik Stiller (CDU), der Filialleiter einer Bank ist, kam auf 49,71 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei 38,84 Prozent. Rund 19.370 Menschen waren wahlberechtigt.

Zwei Wochen zuvor hatte keiner von ursprünglich fünf angetretenen Bürgermeisterkandidaten die notwendige absolute Mehrheit erreicht. Deshalb waren die Menschen in Salzwedel erneut an die Wahlurnen gerufen worden. Die Amtszeit der bisherigen Salzwedeler Bürgermeisterin Sabine Blümel (parteilos) endet im März 2023.