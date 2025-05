Was macht Christian Lindner? Nach den Baby-News war es länger still um den Ex-Finanzminister. Jetzt äußert er sich in einem Wald-Video.

Ex-Finanzminister Christian Lindner hat sich nach wochenlanger Sendepause und der Geburt seines Kindes auf Instagram zurückgemeldet. „Jetzt geht's wieder los", sagt er in einem Videoclip, in dem er leger gekleidet durch den Wald schlendert. Viele hätten ihn gefragt, was er nun mache. „Momentan steht bei mir natürlich die Familie ganz im Vordergrund, jeden Tag und auch jede Nacht", erklärt der 46-Jährige.

Was er künftig beruflich macht, gibt der Politiker nicht bekannt. Er habe „viel Freude an einer neuen Freiheit“, sagt Lindner lediglich. Politik habe für ihn auch viel mit Fremdbestimmung zu tun gehabt. In den Kommentaren unter dem Video freuen sich einige, dass Lindner nicht von der Bildfläche verschwindet - andere machen Jobvorschläge: vom Podcast-Host über Förster bis hin zum Porsche-Influencer.