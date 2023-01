Spandauer Wasserballer: Im fünften CL-Spiel ersten Sieg

Berlin - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben gegen Ungarns Meister FTC Telekom Budapest den ersten internationalen Sieg der Saison erkämpft. Nach starker Leistung feierten sie am Mittwochabend in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg einen verdienten 11:10 (4:3, 2:2, 3:3, 2:2)-Erfolg gegen den Vorsaison-Dritten der Königsklasse und den aktuellen Gruppen-Zweiten. Zuvor hatten die Berliner je zwei Remis und Niederlagen eingefahren.

Von Beginn an agierte Spandau auf Augenhöhe und verdiente sich die drei Punkte für den Erfolg. Nur zweimal lag der Favorit aus Ungarn zu Beginn in Führung, doch die Berliner drehten das Match und lagen mehrfach mit zwei Toren in Front. Beim 10:10-Ausgleich drohte ein weiteres Remis, doch eine Minute vor Ende schaffte Roman Shepelev als erfolgreichster 04-Schütze mit seinem vierten Treffer das Happy-End für den Gastgeber.

Mit jetzt fünf Punkten stellte Spandau den Anschluss zu Platz 4 der Achter-Gruppe her, der nach Abschluss der Hauptrunde (14 Spieltage) den Einzug in Final 8 der Champions League im Juni in Belgrad bedeuten würde.