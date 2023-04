Hitze und Aggression Nach Sendung über Klimawandel: Rechter Shitstorm gegen WDR

Blogger und Influencer der neuen Rechten haben einmal mehr den WDR ins Visier genommen. Der habe angeblich behauptet, dass der Klimawandel schuld sei an Freibad-Krawallen in Deutschland. Was hinter den Vorwürfen steckt und worum es in der WDR-Sendung wirklich ging.