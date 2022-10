Polizei durchkämmt Wald bei Jöhstadt und findet Leiche

Jöhstadt - Bei einer umfangreichen Suchaktion in einem Wald bei Jöhstadt im Erzgebirge hat die Polizei eine Leiche gefunden. Die genaue Identität sei noch zu klären, informierte die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage. Erst dann würden weitere Details zu dem Fall genannt - auch zur Frage, ob es Hinweise auf eine Gewalttat gibt. Zuvor hatten am Donnerstag rund 190 Einsatzkräfte den Wald durchkämmt, darunter Polizeischüler und Bereitschaftspolizisten. Die Suche habe in Zusammenhang mit Ermittlungen zu einem Vermisstenfall gestanden, hieß es.