Nach Schneefall und Frost wird es milder zum Wochenstart

Magdeburg/Offenbach - Nach ersten Schneeflocken vom Harz bis ins Flachland und Frost in der Nacht zu Samstag weicht das Winterwetter mit Beginn der kommenden Woche milderer Luft. Es werde von Montag an in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wieder unbeständiger, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Doch zunächst seien in der Nacht zu Sonntag noch einmal geringer Schneefall und Glätte möglich. Die Tiefsttemperaturen liegen den Angaben zufolge im Harz bei minus zehn Grad, in der Altmark bei minus sechs Grad.

Am Montag und Dienstag werde es immer milder und es bleibt laut DWD weitgehend niederschlagsfrei. Nachtfrost komme nur noch lokal vor, auf dem 1141 Meter hohen Brocken im Harz werde es stürmisch. Das Thermometer klettere bis zur Wochenmitte auf etwa drei bis sechs Grad, die Sonne sei bei geschlossener Wolkendecke nicht zu sehen.