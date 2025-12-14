Bei dem Angriff in der australischen Metropole Sydney handelt es sich offiziellen Angaben zufolge um einen Terrorakt, der sich gegen die jüdische Gemeinde richtete. Immer mehr Details werden bekannt.

Terror in Sydney: Was wir wissen - und was nicht

Zunächst gab es keine offiziellen Angaben zu Toten und Verletzten.

Sydney - An dem bei Touristen beliebten Bondi Beach in der australischen Metropole Sydney sind Schüsse gefallen. Der Einsatz am beliebten Strand Bondi Beach dauere an, teilte die New South Wales Police Force auf X mit. Die Lage ist unübersichtlich.

Was wir wissen:

Mindestens zwölf Menschen und auch einer der Angreifer seien getötet worden, sagte der Regierungschef der Region New South Wales, Chris Minns.

Der Anschlag habe sich am ersten Tag des Chanukka-Festes gegen die jüdische Gemeinde gerichtet, sagte Minns. Der australischen Nachrichtenagentur AAP zufolge hatten sich Hunderte zu dem Fest versammelt. Die jüdische Organisation Australian Jewish Association hatte zuvor auf X geschrieben: „Wir haben so oft davor gewarnt, dass es so kommen würde.“

Die Polizei sprach von zwei Angreifern. Der zweite mutmaßliche Angreifer sei in kritischem Zustand.

Der Polizeieinsatz hatte am Sonntagabend (Ortszeit) am Bondi Beach begonnen.

Die Polizei meldete, dass eine Reihe verdächtiger Gegenstände in der Umgebung von Spezialkräften untersucht werde, eine Sperrzone sei eingerichtet worden.

Die Polizei warnte die Bevölkerung dringend davor, sich in der Nähe aufzuhalten und sprach von einem laufenden Polizeieinsatz.

Was wir nicht wissen: