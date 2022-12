Ministerin Nonnemacher nach Corona-Infektion in Quarantäne

Potsdam - Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat sich nach Angaben des Ministeriums erstmals mit dem Coronavirus infiziert. Nach einem positiven Schnelltest am Morgen bleibe die 65-Jährige zunächst bis Ende der Woche in häuslicher Quarantäne, teilte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse am Montag mit. So könne Nonnemacher in dieser Woche unter anderem nicht an der Kabinettssitzung und am Landtagsplenum teilnehmen. Sie werde von den Staatssekretären Antje Töpfer und Michael Ranft vertreten. Nonnemacher hat sich nach Angaben ihres Sprechers bereits vier Mal gegen das Coronavirus impfen lassen und testet sich täglich selbst.