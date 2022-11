Marcelo Gomes wird Chef des Semperoper Balletts

Dresden - Der Brasilianer Marcelo Gomes wird Künstlerischer Leiter des Semperoper Balletts in der neuen Spielzeit. Wie die Sächsische Staatsoper am Freitag mitteilte, berief ihn Intendant Peter Theiler für eine Saison. Hintergrund ist der Weggang von Ballettdirektor Aaron S. Watkin, der 2023/24 das English National Ballet in London übernehmen wird. Seine Stelle in Dresden soll in der Spielzeit 2024/2025 endgültig neu besetzt werden, hieß es. Bis dahin hat Gomes das Sagen. Er ist derzeit Erster Solist und Ballettmeister in Dresden.