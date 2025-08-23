Vom Bundestag in die Kalkalpen: Der ehemalige SPD-Generalsekretär wandert zwei Monate lang den Nordalpenweg. Wie fällt sein Fazit nach der Tour aus?

Berlin - Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist nach eigenen Angaben rund 1.000 Kilometer durch Österreich gewandert. „Vor einem halben Jahr habe ich ein paar Leuten erzählt, dass ich im Sommer den Nordalpenweg wandern werde. Denn wenn es erstmal ausgesprochen ist, gibt es kein Zurück“, schreibt der 36-Jährige auf Instagram. Die vergangenen Jahre seien auf vielen Ebenen herausfordernd gewesen.

Er habe in den vergangenen zwei Monaten in 50 Etappen seine Liebe zu den Bergen und Österreich voll ausleben können und sich ausgelebt. „Und nein, das Wandern ist natürlich kein Zaubertrank gegen alles Mögliche. Aber es schafft Raum und Zeit zum Nachdenken, Sortieren, Orientieren“, beschreibt er seine Erfahrungen beim Solo-Wandern.

Lauwarmes Duschwasser als Tages-Highlight

Kühnert teilt dazu eine Bildserie mit vielen Berg- und Tiermotiven und den unterschiedlichen Witterungsbedingungen. Auf einem Bild posiert er kniend auf einer Wiese, das Kinn aufgestützt. Anders als früher im Bundestag trägt Kühnert nun dunkle Wanderhose, T-Shirt und eine Kappe.

„Unterwegs verschieben sich die Maßstäbe schnell. Regen, Wind, Kälte und sogar Neuschnee verlieren beim stoischen Wandern des Tagespensums schon bald an Bedeutung“, beschreibt er seine Erfahrungen auf der Tour. Die Oasen im Weitwanderalltag seien etwa kurze Begegnungen auf dem Weg oder auch „drei Minuten lauwarmes Duschwasser anstelle von kalter Katzenwäsche.“ „Unter extremen Bedingungen ist es die Einfachheit, die den guten Moment ermöglicht.“

Was plant Kühnert jetzt?

Der Berliner war im Oktober 2024 überraschend als Generalsekretär zurückgetreten und hatte bei der Bundestagswahl nicht erneut kandidiert. Als Grund nannte er damals gesundheitliche Probleme. Im April begründete er seinen Rückzug aus der Politik in der „Zeit“ auch mit wachsender Sorge um seine persönliche Sicherheit.

Kühnert galt als politisches Talent der SPD. Eine Rückkehr in den Politikbetrieb schloss er bisher nicht aus. Welche beruflichen Ambitionen er hat, geht es aus dem Instagram-Beitrag nicht hervor. Er schreibt nur: „Diese Herausforderung sollte ganz gezielt eine andere sein. Eine für den Körper – und für den Willen. Genau jetzt hatte ich einmal die Zeit dafür. Wer weiß, wann das mal wieder der Fall sein wird…“

Der Nordalpenweg wurde laut Österreichischen Alpenverein 1975 als erster österreichischer Ost-West-Weitwanderweg eröffnet. Die Route führt rund 1.000 Kilometer vom Neusiedler See über die nördlichen Kalkalpen bis nach Bregenz am Bodensee.