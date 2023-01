Lingen - Fünf Menschen sind am Montag bei einem Autounfall in Lingen (Landkreis Emsland) teils schwer verletzt worden. Alle Beteiligten wurden in Kliniken gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 35-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen den Wagen eines 76-jährigen Fahrers. Ein siebenjähriges Mädchen und ein fünfjähriger Junge aus dem Auto der mutmaßlichen Unfallverursacherin wurden ebenso leicht verletzt wie die 73-jährige Beifahrerin aus dem entgegenkommenden Auto. Den Schaden bezifferte die Polizei mit mindestens 10.000 Euro.