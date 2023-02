Dessau-Roßlau - Bei einem Brand in Dessau-Roßlau haben Feuerwehrleute eine tote Person gefunden. Dabei handle es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um den 73 Jahre alten Bewohner der Kellerwohnung, in der das Feuer am Samstag ausgebrochen war, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach wies die Leiche des Mannes zunächst keine Hinweise auf Fremdeinwirkungen auf. Die Polizei habe Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Ursache des Todes des Mannes aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 200.000 Euro.