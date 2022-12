Rudolstadt - Ein historischer Altar in einer Kirche in Rudolstadt (Saalfeld-Rudolstadt) hat am Montag gebrannt. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr seien in dem Ortsteil Volkstedt im Einsatz gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Brandursache war zunächst unklar, auch zur Schadenshöhe gab es keine Angaben.