Hartenstein - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Zwickau ist ein 54-Jähriger schwer verletzt worden. Er war zuvor bei Hartenstein mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und hatte zuerst drei Fahrzeuge gestreift, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Im weiteren Verlauf riss demnach ein Vorderrad vom Auto des Mannes ab. Das Auto wurde frontal gegen den entgegenkommenden Wagen eines 61-Jährigen geschleudert. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten nach dem Unfall am Donnerstagabend in eine Klinik. Die Fahrer der anderen Autos blieben unverletzt. Wieso der Mann in den Gegenverkehr geraten war, war zunächst unklar.