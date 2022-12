Auto prallt gegen Baum: 96-jährige Beifahrerin stirbt

Lenne - Eine 96 Jahre alte Frau ist bei einem Autounfall bei Lenne im Landkreis Holzminden gestorben. Der 75 Jahre alte Fahrer des Wagens sei den ersten Erkenntnissen nach am Donnerstagmittag krankheitsbedingt von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto prallte gegen einen Baum. Die ebenfalls wie der Fahrer aus Hameln stammende Beifahrerin starb trotz der Wiederbelebungsversuche durch den Rettungsdienst noch an der Unfallstelle. Der 75-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.