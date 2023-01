72-jähriger Fußgänger bei Unfall in Garrel schwer verletzt

Garrel - Ein 72-jähriger Fußgänger ist am Samstagabend in Garrel (Landkreis Cloppenburg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 68-jährige Fahrer des Unfallwagens bemerkte den Fußgänger laut Polizeiangaben vom Sonntag beim Abbiegen zu spät und verletzte den Mann schwer mit seinem Auto. Der 72-Jährige wurde nach einer ersten Behandlung am Unfallort von den Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 68-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 750 Euro.