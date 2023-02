Nordhorn - Eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin ist bei einem Unfall mit einem Fahrradfahrer in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Der Frau kam laut Polizeiangaben von Samstag ein 24-jähriger Fahrradfahrer entgegen, der auf der falschen Fahrseite unterwegs war. Trotz Ausweichversuch konnten die beiden Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die 61-Jährige fiel daraufhin von ihrem Pedelec und verletzte sich schwer am Bein. Einsatzkräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der 24-jährige Fahrradfahrer blieb unverletzt.