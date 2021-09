Am 26. September , sind rund 60,4 Millionen Deutsche aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. Offen ist, welche Parteien nach der Wahl die Bundesregierung bilden.

Eine Wählerin wirft ihren Stimmzettel in eine Wahlurne.

Berlin/Magdeburg - Am 26. September 2021 wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Bis zum Wahltag finden sie hier aktuell aufbereitete Umfragewerte und Trends. Am Wahlabend ab 18 Uhr folgen Prognosen, Hochrechnungen und ein vorläufiges amtliches Endergebnis. Das amtliche Endergebnis wird erst einige Wochen nach der Wahl bekanntgegeben.



Wer verliert in der Wählergunst - und wer liegt aktuell vorn? Mittels Datengrafiken zeigen wir ihnen unter anderem den Umfrageverlauf zur Sonntagsfrage, zur Wahlprognose, zur Kanzlerfrage und zu einer möglichen Sitzverteilung. Außerdem können sie per Mehrheitsrechner die aktuell in Frage kommenden Koalitionen berechnen lassen.

Die Daten werden von verschiedenen Instituten wie Allensbach, Forsa, Insa und weiteren erhoben und können individuelle ausgewählt werden.



Zudem finden sie hier am Wahlabend alle aktuellen Hochrechnungen und Ergebnisse der insgesamt 299 Wahlkreise in Deutschland.

Viele Menschen sind noch unsicher, welche Partei sie 26. September wählen werden. Aktuelle Umfragen ergeben die folgende Tendenz.



Das deutsche Wahlrecht sieht es zwar nicht vor, aber die Umfrage-Institute stellen diese Frage trotzdem: "Welchen Kandidaten oder Kandidatin würden Sie zum Bundeskanzler wählen, wenn dies möglich wäre?"



Laut aktuellen Umfrageergebinissen gäbe es die folgende Sitzverteilung im neu gewählten Bundestag.



In der folgenden Grafik können Sie prüfen, welche Koalitionen nach derzeitigem Stand eine Merhheit erbringen würden und somit regierungsfähig wären.

Wählen Sie in der unteren Zeile einfach die gewünschten Parteien aus und und testen sie, ob dieses Bündnis mehrheitsfähig wäre.



Wählen sie hier den Wahlkreis aus und lassen sie sich am Wahlabend die Hochrechnungen und vorläufigen Endergebnisse anzeigen.

Video: Die Bundestagswahl - wie funktioniert sie, wie läuft sie ab?

Wahl-O-Mat: Vergleichen Sie Ihre Standpunkte mit dem Programm der Parteien



Sie sind noch unsicher, welche Partei am 26. September ihre Stimme bekommen soll? Nutzen sie die Möglichkeiten des "Wahl-O-Mat" zur Entscheidungsfindung - und um sich einen Überblick über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Parteiprogramme zu verschaffen.