Abschied nach Jahrzehnten: Alte Hasen gehen, neue Gesichter kommen. Warum die Abgeordnete Kristin Heiß freiwillig Platz macht und was Fraktionschefin Eva von Angern zum Generationenwechsel sagt.

Magdeburg - Die Linken-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt steht im Jahr 2026 vor einem größeren Umbruch. Nur vier der zehn aktuellen Abgeordneten würden bei der Landtagswahl im nächsten Jahr erneut kandidieren, sagte Fraktionsvorsitzende Eva von Angern der Deutschen Presse-Agentur. Der Generationenwechsel in der Partei werde sich auch in der Landtagsfraktion abbilden.

Neben von Angern treten Fraktionsvize Thomas Lippmann, der parlamentarische Geschäftsführer Stefan Gebhardt und Co-Landeschef Hendrik Lange wieder an. Die Linke möchte ihre Landesliste offiziell im März aufstellen. Am 6. September findet in Sachsen-Anhalt die nächste Landtagswahl statt.

Unter den ausscheidenden Abgeordneten sind langjährige Parlamentarier wie Vizepräsident Wulf Gallert, der seit 1994 Mitglied des Landtags ist. Auch Fraktionsvize Monika Hohmann kandidiert nach drei Wahlperioden im Parlament nicht erneut.

Die finanzpolitische Sprecherin Kristin Heiß hat ebenfalls andere Pläne. Sie wolle noch mal etwas anderes machen, sagte Heiß. Außerdem fehle es im Parlament an jungen Frauen. „Für die mache ich gerne Platz“, sagte die 42-Jährige.